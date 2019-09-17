302 مليون ريال القيمة السوقية للكلاسيكو الآسيوي

يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية مواجهة نارية تجمع بين الهلال والاتحاد، على استاد جامعة الملك سعود، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، ويبحث كلا الفريقين عن خطف بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي، فالزعيم الهلالي يدخل اللقاء بفرصة واحدة وهي الفوز فقط، وفي المقابل يدخل العميد اللقاء بفرصتين لخطف بطاقة التأهل وهي التعادل الإيجابي والفوز بأي نتيجة.
14 لاعبا دوليا سعوديا
في صفوف الفريقين
شهدت قائمة المنتخب السعودي الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022م، وكأس آسيا 2023م، تواجد 14 لاعبا يمثلون الفريقين، حيث ضمت قائمة المنتخب 7 لاعبين من الهلال، ومثلهما من الاتحاد، حيث استدعى مدرب الأخضر هيرفي رينارد «عبدالله المعيوف، وعلي آل بليهي، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج، ومحمد كنو، وسالم الدوسري، وهتان باهبري» من فريق الهلال، فيما ضم «فواز القرني، وزياد الصحفي، وسعود عبدالحميد، وحمدان الشمراني، وخالد السميري، وعبدالعزيز البيشي، وهارون كمارا» من فريق الاتحاد، وكانت هذه المرة الأولى منذ سنوات طويلة أن تشهد قائمة المنتخب تواجد عدد كبير من لاعبي الاتحاد.
«رازفان وسييرا يفشلان في الاختبار الأخير»
فشل الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق الهلالي في اجتياز الاختبار الأخير قبل مواجهة الاتحاد، وذلك بتعادله أمام فريق الفيحاء ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفي الجانب الآخر لم يستطع مدرب الاتحاد تجاوز ضمك في اختباره الأخير قبل القمة، حيث خسر العميد بنتيجة هدفين مقابل هدف.
«يوردانيسكو والدوخي يتشاركان في الإنجازات»
شهد تاريخ الناديين بروز العديد من اللاعبين والمدربين الذين حققوا نجاحا كبيرا على كلا الجانبين، ومن ضمن هذه الاسماء المدرب الروماني أنخيل يوردانيسكو الذي قاد الهلال إلى تحقيق لقب بطولة الأندية الآسيوية 2000، ثم بعد خمس سنوات قاد الاتحاد إلى تحقيق لقب دوري الأبطال، وضمت تشكيلة الفريقين في هذين الإنجازين اللاعب أحمد الدوخي. سعود كريري سبق وأن مثل كلا الفريقين، واستطاع أن يحقق اللقب مرتين مع الاتحاد، ولكنه خسر نهائي البطولة مع الهلال 2014م.
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«مليون ريال على أرضية الملعب»
تبلغ القيمة السوقية للاعبي الفريقين
أكثر من 302 مليون ريال سعودي، وذلك حسب موقع transfermarkt العالمي المختص في أسعار لاعبي الأندية حول العالم.
9 بطولات آسيوية
تسكن خزائن الفريقين منذ انطلاقة البطولات الآسيوية، حيث توج صاحب الأرض فريق الهلال بـ6 بطولات آسيوية، حقق الزعيم الهلالي دوري أبطال آسيا 1991م، و2001م، كما حقق كأس الكؤوس الآسيوية مرتين 1997م و2002م، وحصل على بطولة كأس السوبر الآسيوي مرتين 1997م و2000م. بينما توج الاتحاد بـ3 بطولات آسيوية، 1999م عندما حقق كأس الكؤوس الآسيوية، فيما توّج مرتين متتاليتين ببطولة دوري أبطال آسيا عامي 2004م و2005م.
«غضب اتحادي على تخبطات سييرا»
منذ انطلاقة الموسم الرياضي وجماهير الاتحاد غاضبة على مدرب فريقها سييرا، وذلك بسبب التخبطات والقرارات الفنية الغريبة التي ظل ينتهجها، منها إصراره على استقطاب لاعبين أجانب تفوق أعمارهم الـ30 ومنهم التشيلي خيمنيز «35 عاما»، الذي لم يقدم الشيء الكثير.وبالرغم من البداية القوية لفريق الاتحاد هذا الموسم، والوصول إلى دور ربع النهائي الآسيوي، ودور ثمن النهائي من البطولة العربية، إلا أن الجماهير غير راضية على المدرب.
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هو رقم مواجهة اليوم في تاريخ مواجهات الفريقين بجميع المسابقات، حيث تقابل الفريقان في 160 مباراة استطاع الفريق الأزرق تحقيق الانتصار 66 مرة، فيما كان الفوز من نصيب الفريق الأصفر في 54 مواجهة، فيما حسم التعادل نتيجة 40 لقاء.وفق “اليوم”.
قمة جماهيرية مرتقبة.. والآسيوي يشيد بالهلال
أشاد الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا بجماهير فريق الهلال، عندما أعلن عن إحصائية الحضور الجماهيري للجماهير الهلالية التي ساندت فريقها منذ عام 2003 حتى الوقت الحالي في المباريات التي أقيمت في المملكة العربية السعودية أو على أرض الهلال تحديدا بالمباريات التي أقيمت في أرض محايدة مع فرق أخرى وكان الملعب هو الخاص بالزعيم. جمهور الهلال هو رابع أفضل جمهور في تاريخ دوري الأبطال منذ 17 عاما تقريبا، وذلك بحضور مليون و400 ألف مشجع.