اليوم.. الهلال والاتحاد لحسم الكلاسيكو الآسيوي

يستضيف فريق الهلال الأول لكرة القدم، الثلاثاء نظيره الاتحاد على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2019م.
ويأمل كل فريق في مصالحة جماهيره بعد تعثر الهلال بالتعادل 1-1 على أرضه أمام الفيحاء في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بينما سقط الاتحاد بالخسارة 1-2 أمام مضيفه ضمك في ذات الجولة.
وكانت مباراة الذهاب في جدة انتهت بالتعادل السلبي ، لذلك يدخل الهلال المواجهة للفوز وضمان التأهل ، فيما يدخل الاتحاد بفرصتي الفوز أو التعادل الإيجابي.
وتعد المواجهة الثالثة من نوعها التي يلتقي فيها الفريقان بالمسابقة القارية بمسماها الجديد ، وكانت الأولى في مايو 2011 عندما فاز الاتحاد 3-1 في دور الـ 16. وفق “الرياضية”.
وتوج الهلال بطلاً للمسابقة القارية مرتين عامي 1991 و2000 عندما كان يطلق عليها كأس آسيا للأندية أبطال الدوري ، لكنه لم ينجح في حصدها منذ اعتماد النظام الجديد موسم 2002-2003، رغم بلوغه النهائي مرتين في عامي 2014 و 2017 ، فيما أحرز الاتحاد اللقب القاري بمسماه الجديد مرتين عامي 2004 و2005 وخسر نهائي عام 2009.