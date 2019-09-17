بن زنان تعليقاً على خروج النصر من الآسيوية.. “الحمد لله على كل حال”!

علق الإعلامي عبدالله بن زنان عقب خروج النصر من بطولة دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام السد القطري 3-1 في إياب الدور الربع النهائي من البطولة .
وكتب بن زنان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : الحمد لله على كل حال ، للأسف بعض اللاعبين لم يكونوا في يومهم وكذلك قراءة الشوط الثاني من فيتوريا لم تكن جيدة بالذات في وسط الملعب”.
وأضاف” حكم أقل من مستوى المباراة وضربة جزاء ظالمة دفاع الفريق تحمل على عاتقه مباراة كاملة وبراد جونز أخطأ في الهدفين ، هاردلك يا أحبة ومعوضين خير”.وفق “المرصد”.