الذايدي يهاجم التحكيم الآسيوي عقب خروج النصر من دوري أبطال آسيا!

هاجم الإعلامي الرياضي محمد الذايدي التحكيم الآسيوي بعد احتساب ركلة جزاء للسد القطري مثيرة للجدل في المباراة التي أقيمت في إياب الدور الربع النهائي أمام النصر وخروجه من بطولة دوري أبطال آسيا بعد خسارته 3-1 .
وكتب الذايدي عبر حسابه الرسمي على تويتر” خرج النصر بعد أن قدم أجمل وأقوى نسخة في تاريخه وصل لدور لم يسبق الوصل إليه في هذه النسخة بصراحة تمنيت النصر يقابل الهلال أو الاتحاد في نصف النهائي بكل أمانة السد فريق قوي جدا ومنظم وأصعب بكثير على الهلال والاتحاد من النصر لكن بعون الله الزعيم الاسيوي والعميد العالمي قدها وقدود”.
وأضاف ” لازال التحكيم الآسيوي مجرم بحق الأندية والكرة السعودية، كل الامنيات أن لا يذهب ضحيته أنديتنا الأخرى”.
وتابع ” ضربة جزاء مشكوك في صحتها تجرع النصر مرارة الظلم التحكيمي الذي تجرعها من قبله جميع ممثلينا واشنع منها في هذه النسخة ونسخ سابقة، لن نفرح بالظلم كغيرنا بل نقول الله يرفع الظلم عن الجميع”.وفق “المرصد”.