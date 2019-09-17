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أخبار محلية > “قياس” يعلن موعد التسجيل لاختبارات كفايات للمعلمين والمعلمات الجدد ورخصة المعلم
17/09/2019   1:50 م

“قياس” يعلن موعد التسجيل لاختبارات كفايات للمعلمين والمعلمات الجدد ورخصة المعلم

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أعلن المركز الوطني للقياس “قياس”، موعد فتح باب التسجيل لاختبار كفايات المتقدمين والمتقدمات الجدد على الوظائف التعليمية، وموعد التسجيل لاختبار رخصة المعلم.

وأوضح “قياس” أن موعد فتح باب التسجيل لمن سبق لهم الاختبار وحصلوا على أقل من درجة 50% من المعلمين، سيكون اعتبارا من الأمس 16 سبتمبر الجاري، وللمعلمات في يوم 24 من سبتمبر الجاري.

فيما حدد المركز 8 أكتوبر المقبل موعداً لفتح باب التسجيل لبقية المتقدمين والمعلمين والمعلمات، ويوم 24 سبتمبر الجاري لفتح التسجيل لاختبار المعلمين التخصصي لتخصصات (العلوم، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، التدريبات السلوكية، ومعلمي الموهوبين).وفق “أخبار 24”.

كما أعلن “قياس” موعد التسجيل لاختبار رخصة المعلم، وهو 30/12/2019، بينما سيعقد الاختبار في الفترة بين 21-28/3/2020.

“قياس” يعلن موعد التسجيل لاختبارات كفايات للمعلمين والمعلمات الجدد ورخصة المعلم

أخبار محلية
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