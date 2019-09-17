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أخبار محلية > “الشورى” يطالب “العقاري” بتوحيد شروط القرض غير المباشر وشمول التمويل المدعوم كافة الشرائح
17/09/2019   1:49 م

“الشورى” يطالب “العقاري” بتوحيد شروط القرض غير المباشر وشمول التمويل المدعوم كافة الشرائح

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طالب مجلس الشورى، صندوق التنمية العقارية، بالعمل على إيجاد برامج تيسر استفادة الأسر الضمانية من برامج الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإيضاح آلية العمل المشتركة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الوطني.

كما طالب المجلس خلال جلسة اليوم (الثلاثاء) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، الصندوق، بالتنسيق مع جهات التمويل للقرض غير المباشر في توحيد شروطها، بما يضمن الاستفادة العادلة لكل شرائح المواطنين المحولين على هذا النظام.

ويطالب المجلس بدراسة شمول برنامج التمويل المدعوم للمقترضين من الصندوق من كافة الشرائح وفق آلية تضمن العدالة الاجتماعية وبما يضمن التزام الصندوق بنظامه الأساسي، ودراسة الآثار المترتبة لهذا البرنامج على الاستدامة المالية للصندوق.وفق “أخبار 24”.

“الشورى” يطالب “العقاري” بتوحيد شروط القرض غير المباشر وشمول التمويل المدعوم كافة الشرائح

أخبار محلية
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