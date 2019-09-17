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أخبار محلية > 613 مستفيدا من برنامج دعم المواطنين المتعثرين في سداد الإيجار
17/09/2019   1:48 م

613 مستفيدا من برنامج دعم المواطنين المتعثرين في سداد الإيجار

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بلغ عدد المستفيدين من برنامج “دعم المتعثرين”، الذي أقره مجلس الوزراء، نحو 613 مستفيدا منذ بداية العمل بالبرنامج حتى الآن.

وقال المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان مازن الداوود، إن البرنامج يدعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن دون تقديم طلب، وذلك من خلال الربط التقني مع الجهات المعنية، حيثُ يصدر قرار من اللجنة في المنطقة عن نوع الدعم بعد صدور قرار تنفيذي بحق المستفيد من قاضي التنفيذ.

وأوضح الداوود وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن حالات دعم المتعثرين هي: (أسرة متوفى، أسرة سجين، مريض، ضعيف القدرة المادية)، بشرط أن يكون عقد إيجار المتعثر مسجلاً في شبكة إيجار.

613 مستفيدا من برنامج دعم المواطنين المتعثرين في سداد الإيجار

أخبار محلية
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