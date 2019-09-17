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أخبار محلية > القبض على محامٍ لتهربه من تنفيذ حكم يلزمه بإعادة مليون ريال لمواطنة
17/09/2019   1:48 م

القبض على محامٍ لتهربه من تنفيذ حكم يلزمه بإعادة مليون ريال لمواطنة

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أوقفت الجهات الأمنية محامياً كان يخفي نفسه عن الأنظار، تهرباً من تنفيذ حكم بالسجن، أصدرته بحقه محكمة التنفيذ بجدة، وذلك لمماطلته في إعادة مبلغ مليون ريال لعميلة في مكتبه، تسلمه منها مقابل تسوية قضية لها، ولم ينفذ التسوية.

وكانت المحكمة أصدرت حكماً تضمن إلزام المحامي بإعادة المبلغ المذكور والسجن في حال عدم السداد، لذلك جاءت عملية إلقاء القبض عليه وإيداعه في قسم الشرطة تمهيداً لإحالته للنيابة العامة.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي أفادت بعد مخاطبتها من طرف المحكمة بعدم توفر مبالغ تفي بالمبلغ المطلوب في حسابات المنفذ ضده، لذلك وجب إنفاذ حكم الحبس التنفيذي ضده لحين سداد المبلغ.وفق “أخبار 24”.

القبض على محامٍ لتهربه من تنفيذ حكم يلزمه بإعادة مليون ريال لمواطنة

أخبار محلية
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