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أخبار محلية > تركي آل الشيخ ينشر فيديوهات لمواهب فنية ويدعوها للتواصل معه في موسم الرياض
17/09/2019   1:47 م

تركي آل الشيخ ينشر فيديوهات لمواهب فنية ويدعوها للتواصل معه في موسم الرياض

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نشر رئيس الهيئة العامة للترفية تركي آل الشيخ عدة فيديوهات، لمواهب فنية، ودعاها للتواصل معه، للاستفادة منها في فعاليات موسم الرياض.

وأظهرت الفيديوهات التي نشرها رئيس الهيئة عبر صفحته على “تويتر”، عدة مواهب، منها الغناء والعزف الموسيقي، حيث طلب التواصل معه من أجل إبراز وعرض مهاراتها في موسم الرياض.

وكان آل الشيخ قد دعا الموهوبين فنياً للتواصل معه، لاستضافتهم في فعاليات هيئة الترفيه التي تقيمها ضمن موسم الرياض.وفق “أخبار 24”.

وتنطلق فعاليات موسم الرياض في 15 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 15 ديسمبر، متضمناً حفلات غنائية، وعروضا مسرحية وموسيقية، وفعاليات متنوعة أخرى.

تركي آل الشيخ ينشر فيديوهات لمواهب فنية ويدعوها للتواصل معه في موسم الرياض

أخبار محلية
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