نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. الوليد بن طلال يستضيف راشد الماجد بعد توقيعه لروتانا
17/09/2019   1:45 م

بالفيديو.. الوليد بن طلال يستضيف راشد الماجد بعد توقيعه لروتانا

+ = -
716

نشر الفنان راشد الماجد مقطع فيديو له، وهو في ضيافة الأمير الوليد بن طلال وذلك بعد توقيع عقد انضمامه لشركة روتانا.

وظهر في الفيديو الفنان راشد الماجد وهو يوجه الشكر للأمير الوليد على استضافته، فيما رد الأمير: “الله يحييك.. هذا محلك.. وروتانا محلك”. وفق “أخبار 24”.

وقال الفنان في حفل تعاقده مع روتانا، إن لديه أهدافاً وطموحات كبيرة ويطمح لكتابة رحلة نجاح جديدة.

بالفيديو.. الوليد بن طلال يستضيف راشد الماجد بعد توقيعه لروتانا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885063709.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.