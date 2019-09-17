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أخبار محلية > 290 ألف طالب وطالبة مصابون بالسكري.. و”استشاري غدد” يوضح كيفية التعامل معهم
17/09/2019   8:26 ص

290 ألف طالب وطالبة مصابون بالسكري.. و”استشاري غدد” يوضح كيفية التعامل معهم

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ذكر استشاري طب الأطفال والغدد الصماء بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، أن هناك نحو 290 ألف طالب وطالبة مصابون بالسكري تتراوح أعمارهم بين 5-18 عاماً.

وأوضح البروفيسور الأغا خلال محاضرة تم تنظيمها اليوم (الثلاثاء)، بين جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية، كيفية التعامل مع الطالب والطالبة المصابة بالسكري داخل المدرسة، لافتاً إلى أن مريض السكري يلزم أن يكون تحت النظر على مدار الساعة لمراعاة الهبوط أو الارتفاع في نسبة سكر الدم.

وأشار إلى أن الطلاب يقضون جزءاً كبيراً من يومهم داخل المدرسة، وعليه فإن مسؤولية متابعة مريض السكري تكون مشتركة بين 3 عناصر هي المريض نفسه، الأسرة، والمدرسة، لافتاً إلى أنه في حالة حدوث أى خلل في المنظومة الثلاثية فإن المريض قد يتعرض لأى ظرف طارئ؛ حيث إن هذه الفئة لها ظروف صحية خاصة، وفقاً لـ”عكاظ”.

290 ألف طالب وطالبة مصابون بالسكري.. و”استشاري غدد” يوضح كيفية التعامل معهم

أخبار محلية
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