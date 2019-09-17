“كبار العلماء” تصدر بياناً حول الهجوم الإرهابي على معملين تابعين لشركة أرامكو

أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة الهجومين الإجراميين اللذين استهدفا معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص السبت الماضي، ما خلف أضرارا على إمدادات الطاقة وعلى عصب الاقتصاد العالمي.
وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيانها الصادر اليوم (الثلاثاء)، إن هذه الاعتداءات والأفعال الطائشة تؤكد الطبيعة العدوانية لمن يقف وراءها؛ حيث إنها تهدد السلم والأمن العالميين.
وأكدت أن هذه الأعمال العدوانية لن تثني المملكة عن نهجها الممتد من ثوابتها وسياستها وسيادتها في شجاعة وحزم وصبر وحلم، وتوازن في النظر والرؤية، لافتة إلى تقديرها لوقفة شعب المملكة خلف قيادته صفاً واحداً في مواجهة هذا العدوان الإرهابي، في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات بما يكفل أمن المملكة واستقرارها.وفق “أخبار 24”.
ودعت هيئة كبار العلماء كلاً من المؤسسات الإفتائية والمجامع العلمية في العالم إلى إدانة هذه الأعمال العدوانية ومن يقف وراءها، لافتة إلى أن المملكة ستبقى محفوظة بحول الله وقوته وبرجالها وجنودها وولاة أمرها.