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أخبار محلية > لسبب غريب.. مدرسة تفصل طالبة مصـابة بتشوه.. وأسرتها ترفع شكوى لـ “التعليم”
17/09/2019   8:24 ص

لسبب غريب.. مدرسة تفصل طالبة مصـابة بتشوه.. وأسرتها ترفع شكوى لـ “التعليم”

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تقدمت أسرة طالبة بمدرسة دمج عالمية في الرياض، بشكوى ضد المدرسة لوزارة التعليم وهيئة حقوق الإنسان، بعد قيام المدرسة بفصل ابنتهم المصـابة بمتلازمة “كولن” وتعاني من تشوه طفيف في وجهها.

وأوضحت والدة الطفلة “لولوة” وفقاً لـ “عكاظ”، أن مسؤولة مسار الدمج بالمدرسة بررت فصل ابنتها التي تدرس بالصف الثالث الابتدائي، بأن شكلها يثير هلع الطالبات والمعلمات.

وأضافت الأم أن مسؤولة الدمج تطاولت على ابنتها بالتجريح اللفظي، وقالت لها: “ابنتك ليس لديها عيون وآذان والمعلمات غير متقبلات لحالتها”، مشيرة إلى أنها بهذا التصرف سببت أذى نفسياً لابنتها وللأسرة.

وأكدت أن “لولوة” تعاني من تشوه بسيط في العينين والأذن، ولا تعاني من إعاقة عقلية، وهي متفوقة دراسياً ودرست الصف الأول والثاني الابتدائي في لندن، بمدارس دمج هيأت لها كل العوامل المساعدة.

لسبب غريب.. مدرسة تفصل طالبة مصـابة بتشوه.. وأسرتها ترفع شكوى لـ “التعليم”

أخبار محلية
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