دراسة تكشف أسباب زيادة الوزن في سن الشيخوخة

كشفت دراسة سويدية عن أسباب زيادة الوزن عند الوصول لسن الشيخوخة، أو في نهاية المرحلة الوظيفية، مبينة أن الأمر لا يتعلق فقط بكمية الغذاء أو قلة الحركة، وإنما هناك سبب آخر.
وأوضحت الدراسة وفقاً لموقع “دويتشه فيله”، أن الجسم حينما يقدم في العمر يحدث تناقص في فقدان الدهون في النسيج الشحمي ما يسهل زيادة الوزن، مبينة أن الخلايا الدهنية تبدأ بفقدان قدرتها على التخلص من الدهنيات بمرور الزمن، وتعمل على تخزينها.
وأشارت إلى أن تجنب الزيادة في سن الشيخوخة أمر صعب حتى عند تغيير العادات اليومية فيما يخص الحركة والنظام الغذائي، لكنها أكدت أهمية ممارسة الرياضة لمساهمتها في زيادة وتيرة عملية التمثيل الغذائي للدهون المخزنة في الأنسجة الشحمية.