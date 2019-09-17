شاهد.. كيف تساعد قاعدة المعلومات الوراثية الجهات الأمنية في كشف القضايا الغامضة

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها في “تويتر”، مقطع فيديو يوضّح كيف تساعد قاعدة المعلومات الوراثية التي استحدثت في كشف القضايا الغامضة والتوصل إلى الجناة.
وأوضحت الوزارة أن تقنية التسلسل الجيني تقوم بتحديد الشكل الظاهري للأشخاص كلون الشعر والبشرة والعيون، كما تحدد الأعراق والأصول للأشخاص لربط العلاقات الوراثية بينهم وبين الآخرين.
وقال مدير شعبة قواعد المعلومات الوراثية العقيد عبيد الأسعدي، إنه في إحدى العمليات الإرهـابية عثر على حزام ناسف، وتمكّن المختصون من إظهار السمات الوراثية وتم تحديد الشخص الذي كان يحمله. وفق “أخبار 24”.
الأدلة الجنائية ..
قاعدة معلومات وراثية تكشف غموض القضايا . pic.twitter.com/aXIjt6tf3Q
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 16, 2019