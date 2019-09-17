بعد وفاة طبيب أمريكي.. العثور على 2200 جنين ميت في منزله

عثرت الشرطة الأمريكية على بقايا أكثر من 2200 جنين ميت في منزل عائلة طبيب أمريكي بعد أيام من وفاته.
وذكرت مصادر إعلامية أن أفراد عائلة الطبيب “كلوفر”، الذي توفى في 3 من سبتمبر الجاري، كانوا يبحثون عن ممتلكاته ووجدوا الأجنة الميتة، لافتة إلى أنه جرى وقفه عن العمل في قسم النساء بمستشفى بمدينة ساوث بند في عام 2015، بعد اتهامه بتجاهل إبلاغ السلطات بعملية إجهاض أجراها لفتاة تبلغ من العمر 13 عاماً.
وقالت الشرطة الأمريكية إنها فتحت تحقيقاً جنائياً في مسألة بقايا الأجنة الميتة التي تحفظت عليها، لافتة إلى أنه لا يوجد دليل حتى الآن على إجراء أى عمليات إجهاض في السكن الخاص بالطبيب. وفق “أخبار 24”.