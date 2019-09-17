ولي العهد: تأثير التهديدات الإيرانية يصل إلى الشرق الأوسط والعالم

أبرزت وزارة الدفاع تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي قالها لوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أثناء المكالمة التي جمعتهما، والتي أكد فيها عمق التأثيرات التي حملها الاعتداء الإرهابي على منشآت أرامكو.
وكان ولي العهد قد أكد خلال المكالمة أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.
وألقت الوزارة الضوء أيضا على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، الذي أشاد بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية. وفق “أخبار 24”.
#انفوجرافيك_الدفاع
سمو #ولي_العهد .. التهديدات الإيرانية تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم. pic.twitter.com/Rv0YwH4Uu1
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 16, 2019