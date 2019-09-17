ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من ملك البحرين وولي العهد بدولة الكويت

تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وعبّر الملك حمد بن عيسى خلال الاتصال عن إدانته للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً وقوف البحرين مع المملكة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.
كما تلقى ولي العهد اتصالاً هاتفياً من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الذي عبّر عن إدانته للعمل التخريبي الذي استهدف معملين لأرامكو السعودية في بقيق وخريص، مؤكداً تضامن الكويت مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات.وفق “أخبار 24”.