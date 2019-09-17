“ترامب”: أمريكا مستعدة للحرب.. وسيعلن عن المسؤول عن الهجمات على منشآت أرامكو قريبا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده مستعدة للحرب، وسوف يعلن قريبًا عن مصدر الاعتداءات على منشأتي النفط في السعودية.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومسؤولين أمريكيين سيتوجهون قريبا إلى المملكة، وإن إيران تسبب كثيرا من المشكلات.
وأوضح وفق “أخبار 24” أن واشنطن مستعدة للحرب أكثر من أي دولة في التاريخ، إلا أن الخيار الدبلوماسي لم يُستنفد بعد مع إيران، ولكن بشروط، والعقوبات لن تُرفع، ونحن نعرف تقريبا من قام بالهجمات على “أرامكو”.