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أخبار محلية > اتصال بين ولي العهد ووزير الدفاع الأمريكي بشأن الاعتداء على منشآت أرامكو والخيارات المتاحة لمواجهته
17/09/2019   1:21 ص

اتصال بين ولي العهد ووزير الدفاع الأمريكي بشأن الاعتداء على منشآت أرامكو والخيارات المتاحة لمواجهته

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تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم من معالي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال على دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرا إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة.

وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.

وأكد ولي العهد من جهته أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم. وفق “أخبار 24”.

اتصال بين ولي العهد ووزير الدفاع الأمريكي بشأن الاعتداء على منشآت أرامكو والخيارات المتاحة لمواجهته

أخبار محلية
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