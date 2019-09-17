تؤكد بشدة أن المملكة قادرة على الدفاع عن أراضيها.. “الخارجية” تصدر بياناً بخصوص الاعتداء على منشآت أرامكو

أصدرت وزارة الخارجية بياناً حول الاعتداء التخريبي غير المسبوق الذي تعرضت له منشآت إمدادات النفط العالمية، بعد الهجوم الإرهابي على معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص بالمنطقة الشرقية.
وأكدت “الخارجية” أن المملكة ستقوم بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات.
وشددت على أن المملكة ستتخذ كافة الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، كما أكدت أن المملكة قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات.
وقالت الخارجية إن الاعتداء نتج عنه توقف حوالي 50% من إنتاج شركة أرامكو بحسب بيان وزارة الطاقة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن أن الأسلحة المستخدمة في الهجمات إيرانية، ويجري العمل على تحديد مصدر الهجمات.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن هذا الهجوم يُعتبر امتدادا للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية.
ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.