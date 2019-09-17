نشر الأمن العام مقطع فيديو قصيرا، تضمن أبرز القضايا التي باشرتها شرطة منطقة الرياض خلال الأيام الماضية.
وأشار المقطع إلى عملية القبـض على أحد المطلوبين بتنفيذ أحكام قضائية، والذي وُجهت إليه عدة اتهامات، منها ترويج المخدرات وارتكاب 8 جرائم اعتـداء وسلب باستخدام الآلات الحادة وإشهار الأسلحـة الناريـة.
وضُبط بحوزة الشخص المقبوض عليه سـلاح رشاش ومسدسان غير مرخصين، و17 طلقة ناريـة، وأسـلحة بيضاء، وكمية من مخدر الشبو، وأقنعة للوجه، بالإضافة إلى 11 هاتفا نقالا، و5 أجهزة حاسب.وفق “أخبار 24”.
كما أشار المقطع إلى عملية القبض على شخص قام بإطلاق النـار في الهواء من مسدس أثناء حمله لطفل رضيع، مبيناً أن عملية القبض عليه جاءت بعد ساعة واحدة من تلقي البلاغ.