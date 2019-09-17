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أخبار محلية > مؤسسة النقد تطلق حملة لرفع الوعي المالي والمعرفي لدى الجمهور
17/09/2019   1:17 ص

مؤسسة النقد تطلق حملة لرفع الوعي المالي والمعرفي لدى الجمهور

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تطلق مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” غداً الثلاثاء حملة واسعة بعنوان “وعي مالي أكثر”، وذلك عن طريق تنظيم معارض توعوية للجمهور، داخل المراكز التجارية، لمدة 5 أسابيع.

وتستهدف الحملة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع لرفع الوعي المالي والمعرفي لديهم، إلى جانب التعريف بالعلامات الأمنية الظاهرة في العملة الورقية السليمة، وتعزيز السلوك الإيجابي في التعامل معها، وتنمية ثقافة الادخار.

وتهدف الحملة لتوعية عملاء الجهات المالية العاملة تحت المؤسسة بحقوقهم ومسؤولياتهم، وبقنوات التواصل لاستقبال شكاوى واستفسارات العملاء ومعالجتها، وإطْلاعهم على حقوقهم المالية، لاتخاذ قرارات مالية صحيحة تتناسب مع احتياجاتهم والتزاماتهم المالية.وفق “أخبار 24”.

وتشمل فعاليات الحملة فقرات ترفيهية وتوزيع مطبوعات توعوية، ومَحافظ جلدية لحفظ العملة المعدنية، وإطلاق مسابقة عبر حساب “ساما” على “تويتر” تستمر طيلة أيام الحملة، ويُمنح الفائزون جوائز قيّمة من المؤسسة.

مؤسسة النقد تطلق حملة لرفع الوعي المالي والمعرفي لدى الجمهور

أخبار محلية
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