سعودية تحترف إعداد القهوة وتصل إلى بطولة “الباريستا” على مستوى أوروبا

أعلنت “ستاربكس” عن تأهل نجيبة المكي إلى بطولة “الباريستا” والتي ستقام في لندن، على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهي أول امرأة سعودية تتأهل إلى البطولة، بعد فوزها في بطولة إعداد القهوة على مستوى الشرق الأوسط.
والتحقت نجيبة المكي بفريق موظفي الشركة، في عام 2018، وذلك لشغفها وحبها للقهوة، كما فازت في بطولتين محليتين في السعودية في إعداد القهوة، تُوجت بعدهما بطلة على مستوى المملكة ثم فازت ببطولة الشرق الأوسط التي أقيمت في الكويت.
وأوضحت “المكي” أنها فخورة جداً لأنها أول امرأة سعودية تشترك في البطولة، وتسعى لتمثل ثقافة بلدها أفضل تمثيل، وهي تشعر بالفخر أمام عائلتها وأصدقائها، وهي مؤمنة بنفسها وبرغبتها في تحقيق هدفها، وهما حافزان قويّان للفوز في لندن. وفق “أخبار 24”.
وبدأت الفتاة رحلتها في عالم القهوة، فكانت بدايتها في “ستاربكس”، ثم برنامج “خبير القهوة”، وكانت أول فتاة سعودية تحصل على شهادة “خبير القهوة”. وطوّرت عملها ومهاراتها، ثم قامت بتدريب زملائها على تحضيرها، لتكون القهوة دائماً نقطة انطلاقها.