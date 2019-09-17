نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > المملكة تدعو إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا
17/09/2019   1:14 ص

المملكة تدعو إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا

+ = -
859

أكد سفير المملكة في الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز الواصل، أن قضية ميانمار إحدَى أهمِّ القضايا التي توليها حكومة المملكة اهتماماً واسعاً، وتتابعُ بقلقٍ بالغٍ معاناةَ المسلمينَ الروهينجيينَ وغيرِهمْ منَ الأقلياتِ في أنحاءِ ميانمارَ.

وأوضح أن المملكة سترعى المؤتمر الدولي للمانحين في نيويورك، لمعالجة أزمة اللاجئين الروهينجيين، كما أنها دعمت ضحاياهم ببرامج تأهيلية تعليمية وصحية، بـ50 مليونَ دولارٍ، ويعيش في المملكة نحو ربعِ مليونِ روهينجيٍّ يتلقون كل الدعمِ والمساندةِ.

وأضاف الواصل أنه قدْ آلمنا أشدَّ الألم الانتهاكات المروِّعة للقانونِ الدوليِّ الإنسانيِّ وقوانين حقوق الإنسان منْ قِبَلِ القوَّاتِ المسلحةِ ضدَّ الأبرياءِ الروهينجيينَ في ولايةِ راخينَ والأقلياتِ الأخرى في ولاية كاتشين وشان.وفق “أخبار 24”.

وأشاد في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بدور بنجلاديش، مؤكدًا دعم المملكة لكل جهودها، وإدانتها لما يمثلُ أسوأ صورِ الإرهابِ وحشيةً ودمويةً، داعيا إلى التحرُّكِ العاجل، لوقفِ أعمالِ العنفِ.

المملكة تدعو إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885063645.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.