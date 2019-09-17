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أخبار محلية > “البنوك السعودية” توضح القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية لأفراد القبائل النازحة والربع الخالي
17/09/2019   1:11 ص

“البنوك السعودية” توضح القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية لأفراد القبائل النازحة والربع الخالي

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كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية التابعة للبنوك السعودية، اليوم الإثنين، عن القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الطبيعيين من أفراد القبائل النازحة وقبائل الربع الخالي.

وأوضحت بأن الحسابات البنكية يتم فتحها لهؤلاء الأشخاص المقيمين في المملكة لمدة إقامتهم، وعلى البنوك أن تحصل على وثيقة هوية الإقامة والمدون في خانة الجنسية.

يأتي ذلك وفقاً للقواعد الصادرة من مؤسسة النقد العربي بتاريخ يوليو الماضي، حيث يطبّق على الفئات المذكورة المتطلبات الإشرافية والرقابية الخاصة بالوافدين الأفراد المقيمين في المملكة.وفق “أخبار 24”.

“البنوك السعودية” توضح القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية لأفراد القبائل النازحة والربع الخالي

أخبار محلية
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