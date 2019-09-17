“البلدية” تحدّث مواصفات أعمال تمديد المرافق العامة للحفاظ على سلامة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تحديثاً للمواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة، وذلك بتطبيق ونقل أفضل الممارسات المحلية والعالمية الحديثة في هذا الجانب.
وتهدف الوزارة من ذلك إلى رفع جودة تنفيذ الأعمال المدنية وتقليل آثارها السلبية على الطرق والشوارع، وضمان السلامة المرورية والحفاظ على المظهر العام لمدن ومحافظات المملكة، وتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن، وجعلها أكثر انسيابية ومرونة.
وستضمن الإجراءات الجديدة رفع الجودة الفنية وضمان الحصول على نتائج جيدة تحقق الأمان والأداء الأفضل لرصفات الطرق والمحافظة عليها والحد من الهدر نتيجة سوء تنفيذ أعمال المرافق العامة.
وتسعى الوزارة لأن تكون هذه المواصفات مرجعاً ودليل عمل لجميع الأمانات والبلديات وجميع الجهات ذات الصلة بمختلف مناطق المملكة من منفذين ومشرفين على أعمال تمديد المرافق العامة (كهرباء، مياه، هاتف، صرف صحي، سيول)؛ وذلك لإنجاز أعمال الحفر وتمديد المرافق العامة في الشوارع والطرق بسرعة وكفاءة عالية.وفق “أخبار 24”.
وتتطلع الوزارة من إصدار هذه المواصفات الحديثة إلى الحد من التعارض عند تنفيذ مشاريع المرافق العامة المختلفة في الشوارع والطرق عبر تطوير وتحقيق التنسيق والاتصال الفعّال بين الجهات المعنية من بداية التخطيط لأعمال تمديدات المرافق حتى الانتهاء وإغلاق تصاريح الحفر.
وكانت الوزارة قد أشارت إلى أن حفريات المرافق العامة تُعدّ أحد أهم أسباب ظهور العيوب بسطح الطريق، وتدهور البنية الإنشائية للشوارع والطرق داخل المدن وخارجها، حيث تؤدي الحفريات إلى حدوث شروخ في جسم الطريق وتؤثر في كامل بنيته الإنشائية ومن ثم تقليل عمره الافتراضي وكفاءته التشغيلية.