بالفيديو.. “برونو” يفاجئ زملاءه السابقين في النصر بزيارة معسكر الفريق قبيل لقاء السد

فاجأ اللاعب البرازيلي برونو أوفيني، لاعب نادي الوكرة القطري الحالي والنصر السابق، زملاءه السابقين والجهاز الفني والإداري بزيارة معسكر الفريق بالدوحة دعما لهم، وذلك قبيل اللقاء المرتقب مع فريق السد اليوم (الإثنين)، في لقاء الإياب لربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وأظهر مقطع مصور الحفاوة الكبيرة التي تم استقبال برونو بها، حيث ظهرت سعادة بالغة على لاعبي الفريق لرؤية برونو الذي ساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بالدوري العام الماضي.
ووجه برونو الذي ظهر في المقطع وهو يرفع قميص النصر، رسالة إلى الفريق بدعمه وتعهد بتشجيعه للفوز في المباراة والسير نحو اللقب. وفق “أخبار 24”.
وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى لصالح النصر بهدفين مقابل هدف.
يذكر أن أوفيني انتقل إلى النصر في أغسطس 2016 قادماً من نابولي الإيطالي، وشارك في حصول النصر على لقب الدوري الموسم الماضي، قبل أن ينهي عقده مع النصر مطلع الموسم الجاري وينتقل إلى الوكرة القطري.
من زارنا اليوم في معسكر #العالمي؟؟ 😍
وما هي رسالته للعالميين 💛💙#فيديو_النصر 🎥|| pic.twitter.com/R9v6zcm9dy
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 15, 2019