بالعمري يكشف اسباب غيابه عن مباريات الشباب الرسمية

وجه جمال بن العمري مدافع فريق الشباب الاول رسالة الى أنصار ناديه عقب التقارير الصحفيه المتداوله حول أسباب عدم مشاركته خلال موقعة النصر والملعوبة اول امس لحساب الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
وقال المحترف الجزائري بمقطع فيديو قصير بثه المركز الإعلامي بالنادي العاصمي :”الكل يعلم اني مصاب ولهذا السبب لم أشارك امام النصر اذ انني عدت من مهمتي الدولية وانا غير جاهز بدنيا ولذلك لم أتمكن من اللعب.
وأضاف :”الواجب على الجماهير الشبابية ان لا تستمع للشائعات سواء المتعلقة بي شخصيا او أي لاعب اخر والمرحلة الحالية تتطلب التكاتف خصوصا اننا في الجزء الأول من الموسم والهدف تحقيق نتايج إيجابية. وفق “أخبار 24”.
ومنذ انطلاقة الموسم الحالي لم يشارك بالعمري في أي لقاء رسمي مع الشباب بدأ من موقعة الفتح بينما تواجد بديلا ضد الفيصلي دون أي يدفع به المدرب الميرون والذي عاد لابقاءه خارج قائمة الـ18 لاعب في الديربي العاصمي.
جمال بلعمري يبين حقيقة عدم مشاركتة
ويوضح ذلك لجمهور #الشباب pic.twitter.com/IrIJnqReKx
— يوتيوب نادي الشباب (@YouTubeALSHABAB) September 15, 2019