نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالعمري يكشف اسباب غيابه عن مباريات الشباب الرسمية
16/09/2019   7:01 م

بالعمري يكشف اسباب غيابه عن مباريات الشباب الرسمية

+ = -
677

وجه جمال بن العمري مدافع فريق الشباب الاول رسالة الى أنصار ناديه عقب التقارير الصحفيه المتداوله حول أسباب عدم مشاركته خلال موقعة النصر والملعوبة اول امس لحساب الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال المحترف الجزائري بمقطع فيديو قصير بثه المركز الإعلامي بالنادي العاصمي :”الكل يعلم اني مصاب ولهذا السبب لم أشارك امام النصر اذ انني عدت من مهمتي الدولية وانا غير جاهز بدنيا ولذلك لم أتمكن من اللعب.

وأضاف :”الواجب على الجماهير الشبابية ان لا تستمع للشائعات سواء المتعلقة بي شخصيا او أي لاعب اخر والمرحلة الحالية تتطلب التكاتف خصوصا اننا في الجزء الأول من الموسم والهدف تحقيق نتايج إيجابية. وفق “أخبار 24”.

ومنذ انطلاقة الموسم الحالي لم يشارك بالعمري في أي لقاء رسمي مع الشباب بدأ من موقعة الفتح بينما تواجد بديلا ضد الفيصلي دون أي يدفع به المدرب الميرون والذي عاد لابقاءه خارج قائمة الـ18 لاعب في الديربي العاصمي.

بالعمري يكشف اسباب غيابه عن مباريات الشباب الرسمية

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885063624.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.