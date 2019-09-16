نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > مصادر: 8 ملايين ريال وراء عدم إقالة برانكو بشكل رسمي من الإدارة الفنية للأهلي
16/09/2019   7:00 م

مصادر: 8 ملايين ريال وراء عدم إقالة برانكو بشكل رسمي من الإدارة الفنية للأهلي

+ = -
664

كشفت مصادر مطلعة، عن أزمة تواجه فريق النادي الأهلي تعقد إقالة المدير الفني الكرواتي للفريق برانكو إيفانكوفيتش، وهي توفير الشرط الجزائي البالغ نحو 8 ملايين ريال.

وأوضحت المصادر أن الإدارة تواجه مأزقا بسبب سوء النتائج منذ توليه الإدارة الفنية للفريق، الأمر الذي أثار غضب الجماهير وجعلها تطالب بتصحيح المسار، خاصة أن الوقت لا يزال مبكرا لتدارك الأوضاع.

وبيَّنت أن التأخر في إعلان إقالة برانكو بشكل رسمي بعد الخسارة من الوحدة في الجولة الثالثة من الدوري، يعود إلى صعوبة توفير سيولة مالية لدفع الشرط الجزائي، وكذلك مقدم التعاقد مع مدير فني جديد بجهازه المساعد. وفق “أخبار 24”.

من جهة أخرى، أفادت المصادر بأن صالح المحمدي سيتولى مهمة الإشراف على تدريبات الفريق، في حال إقالة برانكو.

مصادر: 8 ملايين ريال وراء عدم إقالة برانكو بشكل رسمي من الإدارة الفنية للأهلي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885063620.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.