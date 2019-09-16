مصادر: 8 ملايين ريال وراء عدم إقالة برانكو بشكل رسمي من الإدارة الفنية للأهلي

كشفت مصادر مطلعة، عن أزمة تواجه فريق النادي الأهلي تعقد إقالة المدير الفني الكرواتي للفريق برانكو إيفانكوفيتش، وهي توفير الشرط الجزائي البالغ نحو 8 ملايين ريال.
وأوضحت المصادر أن الإدارة تواجه مأزقا بسبب سوء النتائج منذ توليه الإدارة الفنية للفريق، الأمر الذي أثار غضب الجماهير وجعلها تطالب بتصحيح المسار، خاصة أن الوقت لا يزال مبكرا لتدارك الأوضاع.
وبيَّنت أن التأخر في إعلان إقالة برانكو بشكل رسمي بعد الخسارة من الوحدة في الجولة الثالثة من الدوري، يعود إلى صعوبة توفير سيولة مالية لدفع الشرط الجزائي، وكذلك مقدم التعاقد مع مدير فني جديد بجهازه المساعد. وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى، أفادت المصادر بأن صالح المحمدي سيتولى مهمة الإشراف على تدريبات الفريق، في حال إقالة برانكو.