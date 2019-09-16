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اخبار رياضية > الإعلامي خالد البدر يعلّق على مستوى عمر السومة ويرد على منتقديه
16/09/2019   6:58 م

الإعلامي خالد البدر يعلّق على مستوى عمر السومة ويرد على منتقديه

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أدلى الإعلامي خالد البدر، اليوم الإثنين، برأيه الشخصي في المستوى الفني والمهاري الحالي لنجم النادي الأهلي والمنتخب السوري عمر السومة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجّه البدر رسالة لمنتقديه بشأن تغريدته حول تراجع مستوى السومة، قائلاً: “اللي زعلانين ويشتمون عشان السومة كلنا نحب السومة فهو في رأيي أفضل مهاجم في تاريخ الدوري السعودي بعد الأسطورة ماجد عبدالله”.

وأضاف: “لكن اللاعب قدّم كل مالديه،وهو أول من أدرك ذلك الموسم الماضي عندما رحب بعرض ‎#النصر بحضور سعود آل سويلم، والأيام كفيلة بكشف تفاصيل ذلك اللقاء”.وفق “أخبار 24”.

الإعلامي خالد البدر يعلّق على مستوى عمر السومة ويرد على منتقديه

اخبار رياضية
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