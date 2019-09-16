رد رئيس نادي الشباب خالد البلطان على اتهامه باستفزاز جماهير النصر في واقعة إلقاء قوارير المياه عليه، بعد انتهاء مباراة الفريقين ضمن الجولة الثالثة ببطولة دوري كأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال البلطان إن الحديث عن استفزار الجماهير غير صحيح، مشيراً إلى أنه ذهب من الطريق الخاص بالإدارة لعدم السماح لهم بالسير من ممر اللاعبين.
وأكد أنه لم يلتفت للجماهير أو يستفزهم، وفوجئ خلال تعديل شماغه بإلقاء القوارير عليه، ظناً منهم أنه استفزاز وأنه يشير إليهم بأنهم مجانين، مستطرداً: “في المرة المقبلة لن أرتدي الشماغ”.
وأشار إلى أن ما حدث ليس غريباً على جمهور النصر فقد قذفوا حافلة ناديهم وإداراتهم وأخرجوا الكرت الأحمر ورفعوا الأحذية لهم، مضيفاً: “هل مطلوب أن ندعهم ينتصرون حتى يكونوا راضيين”.
وأضاف أن آخر شيء يفكر فيه هو رضا جماهير النصر وما يهمه في المقام الأول رضا جماهير الشباب وهي فقط من حقها أن تهاجمه أو تطالب برحيله، مبيناً أنه لو طالبت جماهير الأندية المنافسة برحيلك فهذا يعني أنك تسير في الطريق الصحيح.
وفق “أخبار 24”.