عبدالله بن مساعد يصبح المالك الوحيد لنادي “شيفيلد” بحكم القضاء البريطاني

أعلن الأمير عبدالله بن مساعد، صدور حكم نهائي من المحكمة البريطانية العليا في لندن اليوم (الإثنين)، لصالحه بملكية نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي.
وأوضح الأمير أنه أصبح بذلك المالك الوحيد للنادي، مفيداً بأن المحكمة أبطلت الدعاوى التي رفعها ضده خصمه، بعد الخلافات التي حدثت بينهما، ووصلت إلى القضاء البريطاني، معبراً عن سعادته بهذا الحكم.
وأضاف أن النادي يدخل في مرحلة جديدة هدفها البناء على النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الست الماضية، واعداً بإدارة النادي على أعلى المستويات المهنية وبأكبر قدر من المسؤولية، مؤكداً أنه سيعمل على تدعيم أكاديمية النادي لتكون واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه سيقوم بشراء الملعب التاريخي للنادي “برامالين”، والأرض التي تقع عليها الأكاديمية ومباني الإدارة، وضمها للنادي.
وكان الأمير عبدالله بن مساعد قد اشترى حصته في النادي بجنيه إسترليني واحد، لكنه تحمل مصاريف النادي كاملة في العامين الأولين، ثم تقاسم مع شريكه التكاليف في السنوات التالية، وصرح في وقت سابق بأن ميزانية النادي في كل عام كانت تسجل عجزاً (10 – 12) مليون جنيه إسترليني، وكان يساهم في دفعها باعتباره شريكاً.