أكد التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن أن كافة الدلائل والمؤشرات الأولية تشير إلى أن الهجوم الإرهابي على بقيق وخريص لم يكن من الأراضي اليمنية كما تبنت الميليشيات الحوثية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن هذه الميليشيات مجرد أداة في يد الحرس الثوري الايراني، مجرد مطايا يحققون الأجندة والرغبات للحرس الثوري الايراني والنظام الإيراني الإرهابي.
وأضاف أن الطائرات المسيرة هي إيرانية الصنع من طراز أبابيل، مشددا على قدرة المملكة على الدفاع عن المنشآت الحيوية، وحماية المكتسبات الوطنية والمواطنين والمقيمين.
وأشار المالكي إلى أن هجوم السبت الماضي هو هجوم إرهابي يستهدف الاقتصاد العالمي، وأن المملكة ستعلن كافة نتائج التحقيقات.
وفق “أخبار 24”.