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أخبار محلية > بالفيديو.. رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يشتري منزل الملك فيصل بالقاهرة
16/09/2019   6:50 م

بالفيديو.. رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يشتري منزل الملك فيصل بالقاهرة

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أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن شرائه قصر الملك فيصل بن عبد العزيز بالعاصمة المصرية القاهرة، وهو المقر السابق للقنصلية السعودية بحي جاردن سيتي الراقي.

وغرد الحبتور عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، قائلا: “الحمدلله، قد توفّقت بشراء هذا البيت الجميل المعروف بقصر الملك فيصل، وهو غني بتاريخ وذكريات من يحمل اسمه المغفور له بإذن الله الملك فيصل بن عبد العزيز. هذا التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى”.

ونشر الحبتور مقطعا مصورا له يستعرض فيه المنزل ومقتنياته، ويعدد مناقب الملك فيصل والأماكن التي كان يجلس فيها بالمنزل، وعددا من الصور المعلقة على جدرانه، التي يظهر فيها الملك فيصل خلال لقاءاته بقادة الدول والمسؤولين.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يشتري منزل الملك فيصل بالقاهرة

أخبار محلية
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