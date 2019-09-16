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أخبار محلية > القصاص من مواطن قَتل آخر إثر خلاف بينهما
16/09/2019   6:49 م

القصاص من مواطن قَتل آخر إثر خلاف بينهما

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نفذت وزارة الداخلية في الطائف اليوم (الإثنين)، حكم القتل قصاصاً بمواطن قَتل آخر، بطعنه بسكين عدة طعنات أودت بحياته، بسبب خلاف بينهما.

وأشار بيان للوزارة إلى أن المدعو ضيف الله بن عطا الله بن عطية السفياني، أقدم على قَتل مساعد بن عايض بن محمد العتيبي، حيث تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وأُحيل الجاني إلى المحكمة الجزائية، التي أصدرت بحقه صكاً بثبوت ما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم اليوم في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.وفق “أخبار 24”.

القصاص من مواطن قَتل آخر إثر خلاف بينهما

أخبار محلية
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