“العدل”: 7 آلاف إثبات حضانة للأمهات دون رفع دعاوى قضائية

كشفت وزارة العدل عن أن عدد إثباتات الحضانة في محاكم المملكة، التي تمت دون حاجة الأم إلى رفع دعوى، بلغت 7224 إثبات حضانة، خلال العام 1440هـ.
يأتي ذلك في ظل قرار وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني بأحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضون.
ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها الوزير حق الحضانة للأم، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.وفق “أخبار 24”.
كما بينت التعديلات أن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون الإجراءات المتعلقة بالتبليغ، فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.