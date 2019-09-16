أبرزها إيقاف الخدمات.. هيئة المنافسة توضح آلية إلزام المنشآت بسداد الغرامات المالية

قال مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للمنافسة عبدالعزيز العبيد، إن هناك آلية تلزم المنشآت التي صدرت في حقها غرامات مالية بسبب مخالفتها لنظام المنافسة الجديد، بسداد قيمة الغرامة، والتي من بينها إيقاف الخدمات.
وأوضح العبيد أن الهيئة تقوم بمخاطبة المنشأة المخالفة، لسداد قيمة الغرامة المفروضة عليها خلال 30 يوم عمل من تاريخ إشعارها بالغرامة، وفي حال عدم السداد خلال الفترة المحددة لها، يتم إنذارها بضرورة تسديد الغرامة خلال 15 يومًا، بحسب نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
وأبان وفقاً لـ “الاقتصادية” أن الهيئة تقوم بمخاطبة إمارة المنطقة، ثم تتواصل مع مؤسسة النقد والجهات الأخرى، لوضع ألية التنفيذ في حال عدم سداد المنشأت المخالفة بعد إنذارها، حيث إما يتم مخاطبة مراكز الشرط المتخصصة، أو إيقاف بعض الخدمات.