مصرع 7 أشخاص اختناقا وإصابة اثنين إثر حريق ببناية سكنية بالرياض

استيقظ حي الجرادية بالرياض فجر اليوم (الإثنين) على مأساة إنسانية، حيث اندلع حريق في شقة بالدور الأرضي بعمارة مكونة من دورين، الأمر الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص جراء الاختناق، فيما تم وضع شخصين آخرين، على أجهزة التنفس الصناعي وهم في حالة حرجة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من أحد المواطنين لمركز التوجيه والتحكم بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، يفيد بوجود أدخنة كثيفة تخرج من أحد المنازل بحي الجرادية، وعلى الفور باشرت فِرَق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات الحادث.
وأفادت مديرية الدفاع المدني بالرياض بأن طبيعة الأثاث المحترق في الشقة تسبب بتشبع الموقع سريعًا بالأدخنة، لافتا إلى أن الفرق الأمنية تمكنت من إجلاء تسعة أشخاص وهم في حالة حرجة جدًّا بفعل استنشاق الأدخنة؛ وأعلنت الفرق الطبية لاحقا وفاة 7 أشخاص، فيما تم نقل شخصين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وفق “أخبار 24”.
وأوضحت المديرية أنه تمت إحالة الحادث للجهات المختصة لكشف الملابسات واتخاذ اللازم حسب الاختصاص.