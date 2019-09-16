“الشورى” يوافق على مشروع نظام “التبرع بالأعضاء البشرية”

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والخمسين اليوم (الإثنين) برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، على مشروع نظام “التبرع بالأعضاء البشرية”.
واطلع المجلس قبل أن يعلن موافقته على وجهة نظر اللجنة الصحية، والتي أبدت عددًا من الاستفسارات والملحوظات بشأن مشروع النظام.
ويتضمن مشروع النظام 28 مادة تشرح بالتفصيل الإجراءات التي يجب مراعاتها عند عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء، بالإضافة لكيفية حماية حقوق الأشخاص الذين تُنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية.وفق “أخبار 24”.
وحددت مواد المشروع، المنشآت الصحية المسموح لها بإجراء تلك العمليات، مشددة على منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع، بما يفتح الباب للاتجار بالأعضاء البشرية.