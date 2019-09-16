كرَّم مدير الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة المدينة المنورة، المهندس ماهر الحازمي، اليوم (الإثنين)، عامل نظافة، وذلك نظير أمانته ونزاهته في أداء عمله.
وجاء تكريم العامل محمد إبراهيم، نظرا لقيامه بإعادة هاتف مواطنة بعد أن فقدته في أحد الأماكن، حيث أجاب العامل على اتصالات المواطنة بعد أن عثر على هاتفها وحدد لها مكان تواجده وسلمها إياه.
وقالت الأمانة في بيان مقتضب: “مدير الإدارة العامة للنظافة المهندس/ ماهر بن عبدالله الحازمي يكرم صديق البيئة/ محمد إبراهيم، وذلك نظير أمانته ونزاهته في أداء عمله”.
وفق “أخبار 24”.