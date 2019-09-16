ارتفاع قوي لأسعار النفط عقب الهجمات الإرهابية على معملي “أرامكو” و”برنت” يصعد بأكثر من 10%

شهدت أسعار النفط اليوم (الإثنين) ارتفاعا قويا بعد الهجمات الإرهابية على معملين تابعين لشركة “أرامكو” في محافظتي بقيق وهجرة خريض بالمنطقة الشرقية السبت الماضي.
وارتفع خام برنت قرب الـ72 دولارا (+19 %)، كأعلى مستوى له اليوم قبل أن يقلص مكاسبه إلى 10 % عند 66.67 دولار للبرميل.
فيما سجل نايمكس أعلى سعر له عند 63.34 دولار للبرميل (+16 %)، ليقلص مكاسبه بعدها إلى أكثر من 9 % عند 59.84 دولار للبرميل.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت السبت السيطرة على حريق في معملي أرامكو في خريص وبقيق، نتيجة الهجمات الإرهابية.وفق “أخبار 24”.
وأعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان توقف عمليات الإنتاج في المعملين بشكل مؤقت، مما أدى -حسب التقديرات الأولية- إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل.