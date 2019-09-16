نيابة عن خادم الحرمين.. الأمير خالد الفيصل يتشرف بغسل الكعبة فيديو وصور

تشرف أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير خالد الفيصل، صباح اليوم (الإثنين)، بغسل الكعبة المشرّفة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وشارك أمير منطقة مكة المكرمة في غسل الكعبة المشرفة؛ نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين، وسدنة بيت الله الحرام، وجمع من المواطنين.
وتمّ غسل الكعبة المشرّفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد ومسح جدرانها بقطع من القماش المبللة بهذا الماء.
يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، تتولى في مثل هذه المناسبات، تحضير ماء زمزم المخلوط بماء الورد ودهنه وطيب العود والورد وجميع مستلزمات الغسل.
#فيديو | نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. سمو #الأمير_خالد_الفيصل تشرف اليوم بغسل #الكعبة_المشرفة.#السعودية pic.twitter.com/4cYTyUsvWr
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 16, 2019
وفق “أخبار 24”.