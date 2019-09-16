وزير الثقافة: نعمل على تطوير مهرجان “الجنادرية”.. ودعم كامل لصناعة الأفلام

أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن الوزارة ستواصل النجاحات التي قدمتها وزارة الحرس الوطني فيما يخص مهرجان التراث الوطني “الجنادرية”، لافتاً إلى أن الوزارة عقدت ورشة عمل مع مسؤولين من الحرس الوطني وخبراء ومختصين لمناقشة تحسين المهرجان وتطويره.
وقال الوزير، وفقاً لـ”عكاظ”، إن الوزارة تدعم الفنون السعودية بكافة أشكالها بما فيها صناعة الأفلام، لافتاً إلى أنه رغم قصر عمر التجربة الوطنية في صناعة الأفلام، مقارنة بالتجارب الدولية، إلا أن نتائجها مشجعة ومع الوقت ستكون على قدر أعلى من التنافسية.
ولفت إلى أن الوزارة تمد أيديها لكل مبدع، كما أن أبوابها مشرعة للمثقفين والفنانين السعوديين، مبيناً أنه يوجه دائماً الدعوات للمهتمين بصناعة الأفلام والخبراء الدوليين لمشاهدة الأفلام السعودية.