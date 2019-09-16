شاهد.. #بلدية_الخرج تكثف جهودها للإستعداد لليوم الوطني 89

بدأت بلدية محافظة الخرج استعداداتها لليوم الوطني 89، بتوجيه من رئيس البلدية المحافظة المهندس أحمد بن محمد البكيري ، والتي تبذل البلدية جهوداً متواصلة لإظهار هذه المناسبة بالمظهر الذي يعكس ما وصلت إليه المملكة من إنجازات وطنية تتواكب مع رؤية المملكة 2030 وتتحدث عن مسيرة التنمية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقد بدأت كافة الاستعدادات من تحسين وتجميل الشوارع وتكثيف الإنارة وصيانة الحدائق وتجهيزها، كما يتم تغطية الشوارع الرئيسيه بوضع أعلام المملكة العربية السعودية.