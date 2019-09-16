وظائف سائقات لحافلات النقل المدرسي.. وهذه الشروط

كشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، عن توفر وظائف سائقات لحافلات النقل المدرسي ضمن مشروع النقل التعليمي.
وأوضحت الشهري وفقاً لـ “عكاظ”، أن العقود الموقعة بين شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ومتعهدي نقل المدراس، لم تتضمن تحديد جنس السائق، وبالتالي يمكن للمتعهد الاستعانة بالمرأة كسائقة لحافلات نقل الطلاب والطالبات.
وأضافت أن الشروط المطلوبة للتقدم لوظيفة سائق أو سائقة، أن يكون العمر بين 30 و 60 عاماً، وامتلاك رخصة نقل عمومي، وشهادة خلو من السوابق، واجتياز الفحص الطبي وفحص السموم، بالإضافة إلى الحصول على دورات تدريبية مكثفة على فن القيادة الآمنة للحافلة المدرسية.