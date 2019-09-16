مصادر: مستشفى واقعة “وفاة مواطنة بعملية تكميم” لا يملك تصريحاً ويجري العمليات بمبالغ باهظة

أفادت مصادر أن المستشفى الخاص بالطائف الذي أجرى عملية التكميم لمواطنة توفيت بعدها، مُتهم أيضاً بإجراء العديد من عمليات التكميم دون تصريح نظامي.
وقالت المصادر وفقاً لـ”سبق”، إن المستشفى اعتاد إجراء تلك العمليات بمبالغ مالية باهظة الثمن تصل إلى نحو 20 ألف ريال لكل عملية، مبينة أنه لا يملك تصريحاً لإجراء تلك العمليات.
ولفتت إلى أن المستشفى يتيح للمريض تحمل جزء بسيط من مبلغ العملية، على أن يتحمل التأمين الصحي بقية المبلغ.
وكانت قد فتحت مديرية الشؤون الصحیة بالطائف، تحقیقاً في وفاة مواطنة في الثلاثین من عمرھا، بعد إجراء عملیة تكمیم في أحد المستشفیات الخاصة، وتم منع الطاقم الطبي من السفر لحين انتهاء التحقيقات.