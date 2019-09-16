نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مصادر: مستشفى واقعة “وفاة مواطنة بعملية تكميم” لا يملك تصريحاً ويجري العمليات بمبالغ باهظة
16/09/2019   8:23 ص

مصادر: مستشفى واقعة “وفاة مواطنة بعملية تكميم” لا يملك تصريحاً ويجري العمليات بمبالغ باهظة

+ = -
1002

أفادت مصادر أن المستشفى الخاص بالطائف الذي أجرى عملية التكميم لمواطنة توفيت بعدها، مُتهم أيضاً بإجراء العديد من عمليات التكميم دون تصريح نظامي.

وقالت المصادر وفقاً لـ”سبق”، إن المستشفى اعتاد إجراء تلك العمليات بمبالغ مالية باهظة الثمن تصل إلى نحو 20 ألف ريال لكل عملية، مبينة أنه لا يملك تصريحاً لإجراء تلك العمليات.

ولفتت إلى أن المستشفى يتيح للمريض تحمل جزء بسيط من مبلغ العملية، على أن يتحمل التأمين الصحي بقية المبلغ.

وكانت قد فتحت مديرية الشؤون الصحیة بالطائف، تحقیقاً في وفاة مواطنة في الثلاثین من عمرھا، بعد إجراء عملیة تكمیم في أحد المستشفیات الخاصة، وتم منع الطاقم الطبي من السفر لحين انتهاء التحقيقات.

مصادر: مستشفى واقعة “وفاة مواطنة بعملية تكميم” لا يملك تصريحاً ويجري العمليات بمبالغ باهظة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885063503.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.