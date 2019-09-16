اللجنة السعودية الإماراتية للتعاون الإعلامي تعقد اجتماعها الأول في أبوظبي

عقدت لجنة التعاون الإعلامي المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي أمس (الأحد)، اجتماعها الأول في أبوظبي؛ لتطوير وتعزيز الاستراتيجيات الإعلامية، وتفعيل البرامج والخطط والمبادرات المشتركة التي تواكب طموحات وتطلعات الطرفين.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مجموعة من المبادرات والبرامج الإعلامية المشتركة، التي تهدف إلى توحيد الجهود في سبيل إبراز الصورة الإيجابية لكلتا الدولتين، وتطوير وتعزيز المحتوى الإعلامي بما يسهم في ترسيخ وتعزيز العمل المشترك.
وقال وزير الإعلام تركي الشبانة، إن المبادرات التي جرى تقديمها تحدد رؤية جيدة نحو مستقبل التعاون بين البلدين، وتساعد على زيادة الاستثمار في قطاع الإعلام. وفق “أخبار 24”.
بدوره، أكد رئيس المجلس الوطني للإعلام في الإمارات سلطان الجابر، أن اللجنة ستكون فرصة لنقل التجارب والخبرات المتبادلة بما يسهم في إثراء المحتوى الإعلامي وإعداد وتأهيل كوكبة من القيادات الإعلامية الشابة في البلدين.