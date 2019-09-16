ترامب: مستعدون للرد العسكري تحت أي شروط حال تأكد السعودية من المسؤول عن الهجمات على منشآت أرامكو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الإثنين)، أنه ينتظر تفاصيل من السعودية حول المسؤول عن الهجوم على منشآت “أرامكو” للرد العسكري.
وقال ترامب: “مستعدون للرد العسكري حال تأكد السعودية من الفاعل وتحت أي شروط”، مشيراً إلى أن هناك أخباراً كاذبة تقول إنه مستعد للقاء الرئيس الإيراني بدون شروط وهذا غير صحيح.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه سمح بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي بعد الهجوم الأخير على منشآت أرامكو إذا لزم الأمر، على أن تكون الكمية التي سيتم تحديدها كافية للحفاظ على إمدادات السوق جيدة.
في السياق ذاته، ارتفعت أسعار النفط الخام إلى نحو 15 % بعد الهجوم على معملي أرامكو ما أثر على أكثر من 5 % من إمدادات النفط العالمية، حيث وصل سعر البرميل خام برنت وفقاً لـ “رويترز” إلى 71,95 دولار، أي بارتفاع يزيد عن 19%.