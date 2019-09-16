خلاف وراء الجريمة.. شقيق “قـتيلة جازان” يكشف تفاصيل الواقعة ودوافع القـاتل

كشف شقيق المواطنة التي قـتلت طعناً أمس (الأحد) على يد شقيقها الآخر في محافظة ضمد بمنطقة جازان، تفاصيل الجريمة، فيما بينت مصادر أمنية حال القـاتل عند القبض عليه، عقب ارتكاب الجريمة.
وأوضح شقيق الضحية وفقاً لـ “سبق”، أنها دخلت في خلاف مع الشقيق القـاتل قبل أسبوع، وتصاعدت وتيرة الشقاق بينهما فهددها بالقـتل، وأنه نفذ جريمته بعد أسبوع تقريبًا، مضيفا أن شقيقه “غير سوي نفسيًّا”.
من جهتها أعلنت مصادر أمنية أن المتهم كان في وضع “غير متزن” عند القبض عليه، ما جعل هناك صعوبة في التعامل معه، إلا أنهم تمكنوا من القبض عليه، وتتواصل التحقيقات معه حاليا.